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Başkan Altay: "Hedefimiz kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin gelirini artırmak”

İHA

Başkan Altay: "Hedefimiz kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin gelirini artırmak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim ilçelerinde belediye ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim ilçelerinde devam eden yatırımları inceleyerek esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Taşkent’te AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Oruç ve Abdurrahman Tüzün ile birlikte Taşkent Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Osman Arı ile bir araya gelen Başkan Altay, ardından AK Parti İlçe Teşkilatı’nda partililerle görüştü. Kongrede başkan seçilen Mehmet Demirgül’e ve yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Altay, teşkilatta bugüne kadar görev alanlara da teşekkür etti. İlçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak ve yapımı tamamlanmak üzere olan mezbaha inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.

" Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak"
Büyükşehir Yasasından sonra Taşkent’e çok önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Başkan Altay, “Özellikle bu yıl mahalle yollarının yapımında ciddi bir mesafe kat ettik. Şu anda da bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birisi olan mezbaha yapımı tamamlanmak üzere. KOP desteğiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak. Onun için tarımsal desteklere ve hayvancılıkla ilgili tesislere ciddi manada önem veriyoruz ve para harcıyoruz. Bu tesis de inşallah en kısa sürede açılarak bölgedeki hayvansal üretimle uğraşan çiftçilerimize önemli bir destek olacak. Taşkent Belediye Başkanımızla süreci uyum içerisinde yürütüyoruz. Kırsalda insanımızın tarımsal desteklerle gelirini artırmak için bugüne kadar çaba sarf ettik. Bundan sonra da en önemli hedefimiz bu olacaktır” diye konuştu.
Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da “Büyükşehir Yasası geçtiğinden bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay Hadim’i ziyaret etti
Taşkent’ten sonra Hadim’e geçen Başkan Altay, burada da ilk olarak Hadim Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu görüşen Başkan Altay, AK Parti İlçe Başkanlığı’nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. İlçe başkanlığına seçilen Ahmet Özbahar’a ve yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Altay, “İnşallah yeni arkadaşlarımız aldıkları bayrağı yukarıya taşımak için çaba sarf edecekler. Birlik beraberlik içerisinde Konyamızı daha güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.
Ardından ilçe esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Altay, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ek dükkanlar yapılarak yenilenecek Kiraz Hali’nde incelemelerde bulundu.

Kiraz Hali’ne ilave dükkanlar yapılacak
Başkan Altay, Hadim’e 2014 yılından itibaren önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bu yıl özellikle yayla yolunun yapılmasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Başkan Altay, “Kiraz konusunda Hadim çok önemli bir merkez haline geldi. Kiraz Hali’nde ilave dükkanların yapılması ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah kamulaştırma çalışmaları tamamlanınca ilave dükkanlarla buradaki kiraz ticareti daha da hızlanacak. En önemli hedefimiz kırsaldaki insanların cebine daha çok daha fazla para girmesi” diye konuştu.

"Yerköprü Şelalesi’ne herkesi davet ediyoruz"
Hadim’de önemli bir yatırımın da Yerköprü Şelalesi’nde olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Özellikle son yıllarda yapılan tanıtım faaliyetleri ile birçok insanın ziyaret ettiği bir merkez haline dönüştü. İnşallah gelecek yıldan itibaren çok daha nezih bir ortamda hizmet vermeye başlayacağız. Sadece Yerköprü için bugüne kadar 15 milyon liraya yakın bir bütçe harcandı. Şimdi 2. ve 3. etap çalışmaları devam ediyor. Baharla birlikte çok daha güzel bir şekilde Yerköprü’de hizmet vermeyi arzu ediyoruz. Sadece Konya’nın değil, Türkiye’nin en güzel şelalelerinden birisine bu vesileyle tüm Konya’yı, tüm Türkiye’yi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimoğlu da “Hadim’in yaklaşık 20 bin ton kiraz üretimi var. Kiraz Halimiz, kiraz üretiminin pazarlandığı yer. Buraya başkanımız 10 adet ilave dükkan yapacak. Özellikle ilçemiz için en büyük yatırım Yerköprü Şelalesi‘ne turizm amaçlı yapılan yatırım oldu. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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