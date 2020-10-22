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Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini korkutmak için silahı çıkarmış (2)

DHA

Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini korkutmak için silahı çıkarmış (2)


TUTUKLANDI
Karaman'da cezaevi önünde kavgayı ayırmak için tabancayı almak isteyen başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu´nu (55) kasığından yaralayan Elmas Nantu tutuklandı. Olaya karıştığı öne sürülen kardeşleri Songül Nantu ve Hasret Ulukoç, ilk duruşmaya kadar ev hapsi cezası aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muammer ŞEN
2020-10-22 16:07:48

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