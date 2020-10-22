Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini korkutmak için silahı çıkarmış (2)

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TUTUKLANDI

Karaman'da cezaevi önünde kavgayı ayırmak için tabancayı almak isteyen başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu´nu (55) kasığından yaralayan Elmas Nantu tutuklandı. Olaya karıştığı öne sürülen kardeşleri Songül Nantu ve Hasret Ulukoç, ilk duruşmaya kadar ev hapsi cezası aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muammer ŞEN

2020-10-22 16:07:48



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