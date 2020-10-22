Konya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırıya tepki



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA Baro Başkanı Mustafa Aladağ, baro üyeleriyle birlikte, meslektaşları Asilcan Tuzcu'ya (29) yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Aladağ, ''Avukatlar olarak bizler vekiliz, kurmuş olduğumuz ilişkinin adı vekil-müvekkil ilişkisidir. Dolayısıyla davanın tarafı değiliz. Bu nedenle bizi davayla özleştirmeye çalışan bu ve benzeri zihniyeti bir kez daha tanımadığımızı, hatta aksine kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şiddetle bir sorun asla çözülememiştir ve çözülemeyecektir'' dedi.

Akşehir ilçesinde oturan avukat Asilcan Tuzcu, 15 Ekim Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Altunkalem Mahallesi'ndeki evine girmek istediği sırada apartman girişinde peruklu bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis saldırganın Tuzcu'nun boşanma davasına baktığı müvekkilinin eşi Ferdi Öğün olduğu belirledi. Gözaltına alınan Öğün, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AVUKATLARDAN TEPKİ

Asilcan Tuzcu'nun meslektaşları da bugün Akşehir Adliyesi önünde bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınadığını belirten Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, şunları söyledi:

''Maalesef henüz 29 yaşında olup 3 yıldır meslekte icra eden kardeşimiz, bir gözünü kaybetmiştir. Genel sağlık durumu iyidir, tedavisine Konya´dan devam edilecektir. Kamuoyuna şunu hatırlatmak istiyoruz; avukatlar olarak bizler vekiliz, kurmuş olduğumuz ilişkinin adı vekilmüvekkil ilişkisidir. Dolayısıyla davanın tarafı değiliz. Bu nedenle bizi davayla özleştirmeye çalışan bu ve benzeri zihniyeti bir kez daha tanımadığımızı, hatta aksine kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Şiddetle bir sorun asla çözülememiştir ve çözülemeyecektir. Şiddet aksine var olan sorunları uyuşmazlıkları derinleştirir kanayan yara yapar. Yemin metnimizde ifade ettiğimize göre, hukuka, ahlaka ve meslek onuruna saygımızdan dolayıdır ki fail ya da failler yargı önünde hesap verirken evet yine onun savunmasını bir meslektaş üstlenecektir. Lütfen bunun unutulmamasını rica ediyorum. Bizler, fail ya da faillerin tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap verirken, yargılanırken, mevzuatın çizdiği sınırlar ölçüsünde Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği en ağır cezasını almalarını istiyoruz. '

DHA-Genel Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2020-10-22 17:12:24



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