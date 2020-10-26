Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları anlaşılan toplam 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı’nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.