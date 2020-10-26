Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları anlaşılan toplam 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı’nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.