Meram Belediyesi geri dönüşümde başarı hikayesi yazıyor

Meram Belediyesi ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşabilme adına başlattığı çalışmalara pandemiye rağmen aksatmadan ve hız kesmeden devam ediyor. Bunun için 2020’de de pek çok koldan çalışmalarını yürütürken aynı zamanda da yeni projeler üretmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan ‘Geri Dönüşüm Seferberliği’ne Meram Belediyesi olarak başladığı ilk günden bu yana “Her Atık Çöp Değildir, Yarınlar Çöpe Gitmesin” sloganıyla yoğun bir destek verdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmaların ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşacakları güne kadar aynı ciddiyet ve yoğunlukta devam edeceğini kaydetti. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında da detaylı bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, Meram’da toplanan atık miktarının ve bu miktarın ekonomiye kazanımının her geçen yıl artan oranda olduğuna vurgu yaparak, “Farkındalığı artırmak amacıyla sürdürdüğümüz eğitimlerden seminerlere, hedefe ulaşmamızı kolaylaştırmak için kurduğumuz atıkları kaynağında ayrıştıran sistemimizden ihtiyaç hissedilen tüm noktalara yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularına, Atık Getirme Merkezimizden ilçenin dört bir yanına yerleştirdiğimiz kıyafet kumbaralarına kadar bu alanda her noktada var olmaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.



“Eski çalışmalara ilave yeni projeler üretiyoruz”

Meram Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Ekiplerimiz, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında kağıt, plastik, metal, cam, atık pil, elektronik atık olmak üzere 6 farklı türde atığı kaynağında ayrı toplamaya devam ediyor. Ayrıca bu yıl hizmete giren 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde de 13 sınıf atığın kabulü gerçekleştiriliyor. Burada toplanan atıklar, türlerine göre lisanslı firmalar ve lisanslı araçlarla toplanarak ayrıştırma tesislerine gönderiliyor. Ambalaj atıkları haftanın her günü, elektronik atık ve atık piller ise talep üzerine toplanıyor. Öte yandan 2020 yılı içinde hayata geçen bir diğer projemiz ile tekstil atıkları ayrı bir şekilde toplanıyor. Proje çerçevesinde Meram’ın çeşitli bölgelerine yaklaşık 130 adet kumbara yerleştirildi. Kumbaralara bırakılan kıyafetler periyodik aralıklarla toplanıp tasnif edilerek ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Çalışma ile yıllık 250 ton tekstil atığı toplanarak ekonomiye 750 bin lira katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Bu alanda tek bir açık nokta bırakmıyoruz”

Diğer taraftan ilçede uygulanan ikili ayırma sistemi ile evsel ve ambalaj atıklarını ayrı ayrı topladıklarını ifade eden Kavuş, “Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması için iç mekân geri dönüşüm kutuları dağıtıyoruz. Atık alım noktalarına uygun olarak ambalaj atıkları kafes ve toplama üniteleri yerleştirilerek geri dönüşüm toplama noktaları oluşturuyoruz. İlçedeki bütün okul ve resmi kurumlara 3’lü sıfır atık toplama kutuları yerleştirdik. Bu noktada bilincin artırılması ve farkındalık oluşturmak adına başta okullarda öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlara ev ev dolaşarak Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim veriyor, seminerler düzenliyor ya da broşürler dağıtıyoruz. Bütün okul ve resmi kurumlarda sıfır atık kutuları, site, okul, AVM ve kurumlarda geri dönüşüm toplama kafesleri olmasını, sıfır atık afiş ve eğitim broşürleri ile birlikte promosyon malzemeleri, sıfır atık bez torbaları, geri dönüşüm toplama poşetleri ile de bu noktada bilinci artırmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede sadece 2019 yılında ilçede bulunan tüm resmi kurum ve kuruluşlara 2 bin 400 adet ‘Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu’ yerleştirildi ve yine sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 bin konuta ‘Sıfır Atık ve Çevre Temizliği’ konulu eğitimler düzenlendi” ifadelerini kullandı.

2019 yılı içerisinde Meram’da 138 bin 513 ton evsel katı atığın 40 adet çöp aracı ile toplandığını belirten Kavuş, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen rakamları da paylaşarak, “2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen Meram Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarında hız kesmedi ve bu yılın eylül ayına değin 3 bin 498 ton atığı ekonomiye yeniden kazandırmayı başardı. Önceki yıllarda toplanan atık miktarları ise şöyle; 2019’da 5 bin 40 ton, 2018’de 5 bin 275 ton, 2017’de 4 bin 370 ton, 2016’da 3 bin 361 ton, 2015’de 2 bin 595 ton, 2014’de 2 bin 156 ton, 2013’de 2 bin 121 ton. Tüm bu çalışmalarda belediyemize ait 5 adet geri dönüşüm toplama aracı, bir adet kontrol aracı kullanıyoruz” dedi.



“Azmimiz ve çalışmalarımız ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşıncaya kadar sürecek”

Yaptığı açıklamada geri dönüşüm ve ‘Sıfır Atık’ hedefine neden bu denli önem verdiklerini de ortaya koyduğu rakamlarla yanıtlayan Kavuş, “İlçemizde 2019 yılında toplanan toplam 5 bin ton atık sayesinde 27 bin adet ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. 12 milyon kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. 450 ton petrol tasarrufu sağlanmış ve bin 200 kg CO2 sera gazı salınımı önlenmiştir. Ayrıca 400 ton su tasarrufu sağlanmıştır. Bu rakamlar konunun önemini anlatmaya yeter de artar bile. Tüm bu nedenlerle ‘Sıfır Atık’ hedefini ‘Geri Dönüşüm’ çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu ve benzeri çalışmaları ve projeleri ‘Sıfır Atık’ hedefine ulaşıncaya kadar devam ettireceğiz” diye konuştu.

