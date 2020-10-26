Beyşehir Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı ilgisi artıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesine son yıllarda artan ilgi nedeniyle mevcut bulunan tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edildiği bildirildi.

Beyşehir Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, 2001 yılında Beyşehir’e bağlı Bayavşar Mahallesi sınırları içerisinde kurulan Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde artan yatırımcı ilgisi nedeniyle başvuruda bulunan yeni yatırımcılara tahsis edilecek yer kalmadığı belirtilirken, ilçeye ikinci bir sanayi bölgesi kazandırılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kurulduğunda mermer sektöründe faaliyet gösteren üç firmanın yer aldığı organize sanayi bölgesinde bacası tüten fabrika sayısının 2020 yılı itibariyle 21’e yükselmesinin mutluluğu yaşandığı belirtilen açıklamada, “Toplam alanı 616 bin metrekare sanayi parselinden oluşan ve 54 parselin yer aldığı organize sanayi bölgemizdeki parsellerin tamamı da yatırımcılarımıza tahsis edilmiştir. Bunun sonucunda bu yıl itibariyle sanayi bölgemizde üretime geçen firma sayımız 21’e ulaşırken, bunlardan 21 firmamızın tahsis edilen parsellerdeki fabrika inşaat çalışmaları devam etmekte olup, 18 firma da yapacakları yatırıma ilişkin proje çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

Organize sanayi bölgesinde halen mermer, silah, tekstil, organik gübre, otomotiv, plastik üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet yürüten firmaların toplam 1000 kişiye iş istihdamı sağladığı, tüm parsellerdeki fabrikalarda bacaların tütmeye başlamasıyla organize sanayi bölgesinin yaklaşık 4 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağı kaydedildi. Açıklamada, sanayi bölgesinde üretim yapmakta olan 21 firmanın 19’unun yurtdışına ihracat yapmakta olduğu, geçen yıl yapmış oldukları ihracat rakamlarının ise 21 milyon 500 dolar olduğu belirtilirken, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca, sanayi bölgemiz içerisinde yapılan ihracatlar ithalata dayalı olmayıp üretim girdilerinin yüzde 80’i milli kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu da organize sanayi bölgemiz için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Beyşehir Organize Sanayi Bölgemize olan yatırımcı ilgisi nedeniyle halen yeni yatırımcılarımıza tahsis edebileceğimiz parsel kalmazken, bu çerçevede ön talebi alınan 8 firmamız da yer tahsisi beklemektedir. Bölgemizdeki tüm parsellerimizin tahsis edilmesi ve yeni yatırım başvurularının artması nedeniyle bölgemize kazandırılması planlanan 2. kısım için alternatif arsalar Bölge Müdürlüğümüzce tespit edilmiş olup, müteşebbis heyetimizin de genişleme yapılabilmesi için kararı ile süreç başlatılmış olacaktır.”

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