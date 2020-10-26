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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEÜ’de online satranç turnuvası

İHA

NEÜ’de online satranç turnuvası

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) online satranç turnuvası düzenledi.
NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği satranç turnuvasına bine yakın sporcu katıldı. Müsabakalar, sporcular ve Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliğinden hakemlerin farklı noktalardan video konferans yöntemiyle bağlantı kurmasıyla gerçekleştirildi.
Konu hakkında açıklama yapan NEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Büyükdede, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye’de ilk olarak online dart turnuvası gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bugün yine Türkiye’de ilk defa bir üniversite, online satranç turnuvası düzenliyor. Turnuvaya başvuru sayısının bine yaklaşması bizleri sevindiren bir konu oldu. Üniversite olarak bu tür sosyal, sportif ve rekreatif faaliyetleri artırarak devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin vakitlerini daha verimli geçirmeleri için bu konularda çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.
Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilcisi Erdoğan Tozlu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle NEÜ’nün böyle bir faaliyet gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını ve destek verdiklerini belirterek, "Bu turnuva, üniversite personeli ve öğrencilerinin katıldığı kapalı bir turnuva fakat satranç camiası için büyük katkılar sağlayacaktır. Böyle bir faaliyet Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriliyor ve pandeminin devam etmesi halinde federasyonumuzla görüşerek devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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