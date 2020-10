Karatay Belediyesi’nin eğitim hamleleri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 24 derslikli ilkokulun açılışı törenle gerçekleşti.

Karatay Belediyesi tarafından Hamzaoğlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 24 derslikli ilkokulun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitime verdikleri öneme vurgu yaparak, yeni yapılan Hamzaoğlu İlkokulu’nun kurumlar arası birlikteliğin güzel bir yansıması olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca şunları söyledi; “İnsan odaklı hizmetler için ortak akıl ile Karatay’a hizmet etmeye devam ediyoruz. İlçemiz genelinde çok sayıda eğitim tesisine katkı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. 2019’un Nisan ayında temelini attığımız 3 eğitim tesisimizden biri olan Hamzaoğlu İlkokulu’nun açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek için en güzel ve en iyi eğitim mekânlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız. 11 bin 575 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan okulumuzun toplam maliyeti 8.3 milyon TL’dir. Modern ve kullanışlı bir okulu ilçemize kazandırmış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Eğitime yönelik yapılan her türlü hizmet, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak hizmetlerdir. Bizim de bu bağlamda önceliğimiz gençlerimiz ve çocuklarımızdır.”



“Okulumuz, ilçemize ve Konyamıza hayırlı olsun”

Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillerin her açıdan imar ve ihya edilmesi amacıyla birçok önemli çalışma içerisinde olduklarına vurgu yapan Kılca, “Bugün açılışını yaptığımız eğitim tesislerimizin yapımından eğitim tesislerimizin eksiklik ve ihtiyaçlarının giderilmesine, ilçemizdeki 30 okulumuza 30 yeni halı saha yapım projesinden yaz spor okullarına, ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm yavrularımıza çantakırtasiye desteğinden okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurmaya ve daha birçok projeyle gelecek nesillerimizi ihya etmeye büyük özen gösteriyoruz. Valiliğimiz, milletvekillerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte şehrimizin, Karatay’ımızın ve insanımızın bütün gereksinimlerini karşılama adına el ve gönül birliğiyle hareket ediyoruz. Konyamız bu uyumun, bu dayanışma ve bu örnek birliğin bereketini bugüne kadar yaşadı yaşamaya da devam ediyor. Ülkemizi, Konyamızı ve Karatayımızı çok daha güçlü hale getirecek her türlü gayretin içinde olacağımızı bir kez daha belirtiyor bu duygu ve düşüncelerle; Konyamızın ve ilçemizin eğitim hayatına, Karatay’ımızın derslik ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Modern bir bina eğitim camiamıza kazandırıldı”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi’nin bugüne kadar eğitime önemli katkılar yaptığını belirterek, “Bu yatırımlarla şehri yönetenlerin birlik ve beraberliğinin güzel örneklerini görüyoruz. Şehri geleceğe hazırlama adına büyük çalışmaların bir bir gerçekleştiği dönemleri yaşıyoruz. Karatay Belediyemiz tarafından Hamzaoğlu Mahallemizin ihtiyacını karşılayacak modern bir bina eğitim camiamıza kazandırıldı. Burada yetişen çocuklarımızın şehrimiz, ülkemiz ve insanlık adına güzel hayırlı hizmetler edeceğine yürekten inanıyoruz. Pek çok alanda dünyayla yarışacak gençler yetiştiriyoruz. Geleceğimiz çok daha aydınlık olacak. Yeter ki birlik ve beraberlik içince bu ülkeye olan sevdamızdan bir adım geri durmayalım. Bu hizmetlerin bereketli olmasını diliyorum. Hamzaoğlu ilkokulumuz Konya’mıza hayırlı olsun” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Vali Yardımcısı Mehmet Aydın’ın konuşmaların ardından okulun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.