Suğla arazisinde ürün çeşitliliği artacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahırlı ve Yalıhüyük’te belediyeleri, ilçe teşkilatlarını ve esnaflarını ziyaret etti. Suğla Gölü Havzasında da incelemelerde bulunan Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bölgedeki ekim sorununun çözüldüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Ahırlı ve Yalıhüyük’te vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Ahırlı Belediyesini ziyaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Özalp ve teşkilat üyeleriyle ile bir araya geldi. Uğur İbrahim Altay, burada ilçede devam eden yatırımları değerlendirdikten sonra köpük helva üretim tesisinde incelemelerde bulunarak esnaflarla görüştü. Ahırlı’dan sonra Yalıhüyük ilçesine geçen Başkan Altay, Yalıhüyük Belediyesinde Belediye Başkanı Hasan Koçer ile görüştü. AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ve partililerin de katıldığı ziyaretin ardından Altay, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Son olarak Suğla Gölü Havzasındaki tarım arazilerini inceleyen Altay, burada değerlendirmelerde bulundu. Bölgede 1934 yılından itibaren insanların yıllık kiralamayla ekim işini gerçekleştirdiklerini söyleyen Altay, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla buradaki problem çözüldü. Şimdi inşallah çiftçilerimiz 5 yıl boyunca hangi araziyi ekecekleri belli olacak şekilde hem arazilerine yatırım yapabilecekler hem çiftçi desteklerinden faydalanabilecekler. İnşallah ileride de buraların mülkiyet edinilmesiyle ilgili bir sorunun çözülmesi için çok ciddi bir adım atılmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımıza, milli emlak genel müdürümüze, milletvekillerimize, genel başkan yardımcımıza ve il teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Çiftçilerimiz ürün çeşitliliğinde çok ciddi bir artış ortaya koyacak“

Kırsalda yaşayan insanların daha fazla gelir elde edebilmesinin Konya Büyükşehir Belediyesinin en önemli hedefi olduğunu bir kez daha vurgulayan Altay, “Burada çiftçilerimiz sulu tarıma geçerek ürün çeşitliliğinde, ürün deseninde çok ciddi bir artış ortaya koyacak. Bu sayede Suğla’nın verimli arazilerinden inşallah daha fazla gelir elde edecekler. Bu da kırsalda yaşayan insanlarımız için çok önemli bir katkı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Onlardan beklentimiz inşallah daha fazla ürün yetiştirmeleri, daha fazla gelir elde etmeleri. İnşallah bu verimli arazilerden önce Konya, sonra Türkiye daha fazla tarım ürünü elde eder” dedi.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de bölgedeki sorunun çözüme kavuşturulmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

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