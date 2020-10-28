Hüyük'te vakıf arazisi gelirlerinin kullanımında yeni dönem

Konya’nın Hüyük ilçesinde, vakıf arazilerinin vakfediliş amacına uygun olarak kullanılması için yürütülecek projenin hazır olduğu bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, vakıf arazisi olarak bağışlanmış ancak köy tüzel kişiliği ve belde belediyelerinin yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın birleştirilmesi çerçevesinde İlçe Belediyesi tüzel kişiliği envanterine geçen tarlaların, bağış amacına uygun şekilde kullanılması şartı ve hazırlanan projeler ile vakıf arazisi hangi mahallenin kütüğüne kayıtlı ise o yerleşim merkezinin derneğine bedelsiz süreli sözleşme ile devredildiğini belirtti. Başkan Çiğdem, sözleşme imzaladıkları söz konusu derneklerin arazileri ihale edip gelirlerini de kendi mahallelerinde eğitim, sağlık, yardımlaşma ve camilerin bakım ve onarımlarında kullanabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İçimizde hep kanayan bir yaraydı, kapanan köy ve belediyelerden devredilen tarlalar. Halkımıza sözümüz vardı, her mahallenin vakfedilen vakıf arazilerini cami derneklerimize verecektik, sözümüzü yerine getirdik. Mahallelerdeki derneklerimizle yaptığımız hizmet protokolü ile artık gelirler tamamen o mahallede hayata geçirilecek hizmetlerde kullanılacak. Böylece vakıf malları vakfediliş amacına göre kullanılmış olacak."

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