Birlikte yaşadığı kadının babasını öldürdü

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da Turgay K., dini nikahla birlikte yaşarken, evi terk edip, ailesinin yanına yerleşen Hatice Özer'in geri dönmesine izin vermeyen babası İbrahim Özer'i başından tabancayla vurarak, öldürdü. Turgay K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay K., dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bunun üzerine evi terk eden Özer, ailesinin yanına yerleşti. Turgay K. de dün akşam Hatice Özer'i geri getirmek için babası İbrahim Özer'in evine gitti. Özer ise kızının eve dönmesini istemedi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgay K., tabancayla Özer'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan İbrahim Özer, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Turgay K. de jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-28 17:33:33
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