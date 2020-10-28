Konya'da Mevlit Kandili kutlandı

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Mehmet IŞIK/KONYA (DHA)KONYA'da Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlüt Kandili, kentteki camilerde yapılan dualarla kutlandı.

Kentte 3 bin 223 camide olduğu gibi kent merkezindeki tarihi Kapu Camii'nde de Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-10-28 23:00:22



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