Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

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Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki 42 AZV 61 plakalı tır ile H.T.M. (21) yönetimindeki 06 AAJ 55 plakalı Lada marka otomobil sollama esnasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan İ.M. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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