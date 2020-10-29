Akşehir Belediyesi vatandaşlara mevlid şekeri dağıttı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Mevlid Kandili münasebetiyle ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara mevlid şekeri dağıttı.

Yatsı namazı sonrası dağıtılan şekerler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Akşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kandil günlerindeki ikramlar özellikle çocuklar tarafından çok beğeniliyor.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Mübarek Mevlid Kandilinde camilerimize gelip ibadetlerini yapan cemaatimize mevlid şekeri ikram edip onların ağızlarını tatlandıralım istedik. Bu ikramlarımızı her zaman olduğu gibi tüm kandil ve dini günlerimizde inşallah geleneksel olarak yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

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