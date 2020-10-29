Konya'da 29 Ekim kutlaması

Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Kültür Park'ta kutlama töreni düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tören alanına sınırlı sayıda kent sakini alındı. Törene aileleriyle gelen çocuklar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Törende Vali Özkan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle son buldu. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-29 11:43:04
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