İttifak Holding Konyaspor'da hedef 3 puan

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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-İTTİFAK Holding Konyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Yeşil-beyazli ekip, Süper Lig´de 2020-2021 sezonunun 7'nci haftasında Medipol Başakşehir´i konuk edecek, Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 3 grupta oyunla sürdü. Savunma-hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-29 15:46:12



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