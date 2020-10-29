Konya'da, kız isteme yolunda kaza: 13 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana geeln kazada, 13 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, Kayseri'den Antalya'ya kız istemek için gittikleri öğrenildi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, SeydişehirAntalya yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Antalya'ya kız isteme töreni için gidenleri taşıyan Rasim Böyük yönetimindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Rasim Böyük ve araçtaki Dilek Melek Taşdan (19), Ayşegül Taşdan (47), Nurcan Barbaros (38), Döndü Barbaros (20), Saim Barbaros (57), Hülya Barbaros (48), Şükriye Ceylan, Selda Kocabekar (34), Naime Aslan (60), Şükrüye Öz (29), Şaize Bulut (63) ve Zabit Alkan (60) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle devrilen minibüsün içinden çıkarılıp, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun
2020-10-29 16:31:23
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