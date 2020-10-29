Konya'da, kız isteme yolunda kaza: 13 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana geeln kazada, 13 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, Kayseri'den Antalya'ya kız istemek için gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, SeydişehirAntalya yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Antalya'ya kız isteme töreni için gidenleri taşıyan Rasim Böyük yönetimindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Rasim Böyük ve araçtaki Dilek Melek Taşdan (19), Ayşegül Taşdan (47), Nurcan Barbaros (38), Döndü Barbaros (20), Saim Barbaros (57), Hülya Barbaros (48), Şükriye Ceylan, Selda Kocabekar (34), Naime Aslan (60), Şükrüye Öz (29), Şaize Bulut (63) ve Zabit Alkan (60) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle devrilen minibüsün içinden çıkarılıp, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2020-10-29 16:31:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.