Komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı



Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı (40) beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru Mustafa Sertel (49), tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Sertel, aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sertel, beylik tabancasıyla Özhelvacı'ya 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özhelvacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan Mustafa Sertel ise polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Sertel, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yaşar COŞKUN

2020-10-29 17:00:00



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