Gürültüyü duyup dışarı çıktı, silahla ayağından yaralandı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da tartıştığı kişinin ayaklarına doğru tabanca ile ateş açan M.Ö.'nün silahından çıkan kurşun, gürültü üzerine iş yerinden çıkan Orhan Kıran'ın ayağına isabet etti. Kıran, ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Ö. ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Sadi Irmak Caddesi´nde meydana geldi. M.Ö., iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişiyle tartıştığı sırada tabancayla yere doğru ateş etti. Yerden seken mermi çekirdeği, bu sırada gürültüyü duyup, çalıştığı iş yerinin önüne çıkan Orhan Kıran'ın ayağına isabet etti. Kıran yaralanırken, M.Ö. de olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Kıran, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaçan M.Ö. de polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2020-10-29 23:06:22



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