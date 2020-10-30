Online Fıkra Canlandırma Yarışması ödül töreni yapıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasında kazanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Tüm dünyanın tanıdığı, öğütlerinden feyz aldığı hikmet ve nükte dehası Nasreddin Hocamızı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Adının anılmasıyla birlikte yüzümüzde hafif bir tebessüm meydana getiren Nasreddin Hocamız, gerek fıkralarıyla gerekse kişiliği ile çok derin anlamların gizlendiği bir hazine gibidir. Bu yıl Akşehir Belediyesi olarak maalesef tüm Dünyanın yaşadığı salgın nedeniyle Ulusal Online Fıkra Canlandırma Yarışmasını organize ettik. İnşallah salgın biter de kaldığımız yerden devam ederiz. Yarışma için sosyal medya üzerinden duyurularımızı yaptık. Birbirinden değerli çocuklarımız fıkraları canlandırdılar, video kaydını bize gönderdiler ve değerli jüri üyelerimiz ödüle layık gördükleri canlandırmaları seçtiler. Büyük bir özveriyle katılan başta öğrencilerimizi, öğretmenlerini, idarecilerini ve velilerini tebrik ediyorum. Ayrıca Jüri üyelerimiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrullah Öztürk’e, Nasreddin Hoca Araştırma Merkezi Müdürü (SÜNHAM) Dr. Kadir Öztaş’a, Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Kenan Karasu’ya, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dolmacı’ya, NİDADER Başkanı İsmail Hakkı Koç’a, ayrıca yarışmamıza destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından jüri üyelerine protokol tarafından plaket takdim edilirken, yarışmada ilk üçe giren performansların videoları ödül törenine katılan protokol ve katılımcılar tarafından izlendi. Yarışmada derece elde eden ilk 10 performans; Batı Cephesi Özel Ödülü, Emir Yavaşgel Özel Ödülü, Yıldırım Bayezid Özel Ödülü, Dünyanın Ortası Özel Ödülü, Akşehir Belediyesi Özel Ödülü, Tarık Buğra Özel Ödülü, Nimetullah Nahcivani Özel Ödülü, H. İbrahim Sultan Veli Özel Ödülü, S. Mahmud Hayrani Özel Ödülü ve Nasreddin Hoca Özel Ödülü’nü kazanarak tablet almaya hak kazandılar. Yarışmada kazananlara törene katılan protokol tarafından tablet ödülleri ve katılım sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Yarışmada dereceye giren ancak pandemi nedeniyle ödül törenine katılım sağlayamayan Akşehir dışındaki performansların sahiplerine de katılım sertifikaları ve tabletleri de kargo ile gönderilecek.

Ödül törenine; Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Abdullah Yüksel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri ile yarışmada kazanan performansların velileri ve öğrenciler katıldı.

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