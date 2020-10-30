Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı (2)

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AKTAR VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

KONYA'da evinde yaptığı içki nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'a (55), etil alkol (ethanol) yerine metil alkol (methanol) sattığı iddiasıyla gözaltına alınan aktar Abdullah Aksoy(40) ve çalışanı Mahir Mutlu (23), sevk edildikleri adliyede 'olası kast ile ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-30 16:13:57



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