Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Emirgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Demirci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Okumuş idaresindeki 42 JK 884 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.