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Süper Lig: Konyaspor: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 10 M. Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Aleksic sağ kanattan ceza sahasına doğru girip kale önüne pasını çıkardı ve Crivelli vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR hakemleri tarafından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
19. dakikada penaltı kullanan Skubic’in vuruşunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kontrol etti.
26. dakikada Başakşehir’in sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe giden topa Skrtel kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
29. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Skubic ortaladı, arka direkte Adil’in kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.
39. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Visca çaprazdan sert vurdu, kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.
44. dakikada Aleksic’in pasıyla savunma arkasına sarkan Giuliano kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert vurdu ama Sehic gole izin vermedi.
45+1. dakikada Başakşehir’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe giden topa dokunmak isteyen Jevtovic kendi ağlarını havalandırdı. 01

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Bersan Duran xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdulkerim xx, Guilherme x, Jevtovic xx, Oğuz Kaan x, Alper x, Shengelia xx, Miya xx, Kravets xx
Yedekler: Eray, Emre, Hurtado, Milosevic, Cikalleshi, Ali, Eduok, Şener, Dacı, Abdulsamet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xx, Skrtel xx, Ponck xx, Mbomboxx, Aleksic xx, İrfan Can xx, Visca xx, Berkay xx, Deniz xx, Crivelli xx (Giuliano dk. 14 x)
Yedekler: Volkan, Mehmet, Muhammed, Frei, Uğur, Mete Kaan, Emre, Cemali, Enes
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Jevtovic (dk. 45+1 k.k.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Guilherme, Alper (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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