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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük'te dönel kavşak çalışmaları başladı

İHA

Hüyük'te dönel kavşak çalışmaları başladı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, geride kalan Ağustos ayında ölümlü trafik kazasının yaşandığı İmrenler Mahallesi yol ayrımında dönel kavşak çalışmaları başlatıldı.
Hüyük’te, 9 Ağustos günü otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında Beyşehir Belediyesi’nde çalışan işçi Serkan Çınar ile babası Yusuf Çınar hayatını kaybetmiş, anne Fatma Çınar ise yaralanmıştı.
KonyaYenidoğanHüyük Karayolu’nun İmrenler Mahallesi yol ayrımında yaşanan ölümlü kaza sonrasında biraraya gelen mahalle sakini vatandaşlar, burada çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları yaşandığını savunarak bir altgeçit yapılması isteğiyle oturma eylemi yapmış, jandarmanın da önlem aldığı alanda karayolunu bir süreliğine ulaşıma kapatmıştı.
Yaşanan eylem sonrasında ilçenin eski Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Karayolları eski 3.Bölge Müdürü Salih Cengiz, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek ve başmühendisler, İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş’ın da eşliğinde yol ayrımında alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmalara ilişkin incelemede bulunmuştu.
İncelemeler sonrasında harekete geçen Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü, kavşakta yeni kazaların ve can kayıplarının yaşanmaması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede yol ayrımındaki sığınma cepli kavşağın dönel kavşak haline dönüştürülmesine karar verildi. Dönel kavşak çalışmaları başlarken, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan, yol ayrımında başlatılan dönel kavşak çalışmaları mahalle sakinleri arasında da memnuniyetle karşılandı.

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