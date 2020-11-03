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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSKİ Covid-19 belgesini alan ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu

İHA

KOSKİ Covid-19 belgesini alan ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu

Covid19 salgınına karşı çok sayıda önlemi uygulamaya koyarak TSE denetiminden geçen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri içinde TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk kurum oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Covid19 salgınının önlenmesine yönelik faaliyetleri TSE tarafından onaylandı. Tüm dünyada etkili olan ve ülkemizde de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Covid19 salgını dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, pandeminin ilk gününden itibaren bünyesindeki birimlerde ve üretim sahalarında gerekli önlemleri alarak TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu.
“Öncü kuruluşlardan biri olmaya devam edeceğiz”
Pandemi konusunda riskleri ve tedbirleri gözden geçirerek sistematik hale getirmenin önemini işaret eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “KOSKİ olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın talimatları ile halkımıza her alanda kaliteli, ulaşılabilir ve yüksek standartlı hizmet vermek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce kaliteye yönelik aldığımız Kalite Yönetim Sistemi İSO 9001, 22000 Gıda Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgelerimiz var. Türkiye’de ilk kez bir su ve kanalizasyon idaresinin aldığı Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’yle de kalite konusunda öncü kuruluşlardan olmayı sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızda bizlere yol gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belgenin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir’e belgelerini takdim eden TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım da, “Bakanımız Mustafa Varank’ın önderliğinde Covid19 Güvenli Hizmet Kılavuzu TSE tarafından hazırlandıktan sonra Konya Koordinatörlüğümüz tarafından KOSKİ Genel Müdürlüğü’nde gerekli incelemeler ve denetimler yapıldı. Teknik ekibimizle birlikte yapılan denetimler sonucunda güvenli hizmet belgesini almaya hak kazandınız. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun inşallah. Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri içerisinde bu belgeyi almaya hak kazanan ilk kuruluşsunuz. Diğer aldığınız belgeler de göz önünde bulundurulduğunda ne kadar sağlıklı ve temiz su üretimi yaptığınız tasdik edilmiş oluyor. Başarılarınızın devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından TSE Konya Bölge Koordinatörü Yıldırım, KOSKİ Genel Müdürü Demir’e Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni takdim etti.

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