Konya’ya mevsimin ilk karı yağdı

Konya’nın Derbent ilçesinde Aladağ’a mevsimin ilk karı yağdı.
Konya’da son günlerde havaların soğumasıyla beraber mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Derbent ilçesindeki kış turizmi merkezi Aladağ kasım ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aladağ’a yağan kar fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "İlk kar yağdı. Allah bereketini artırsın" ifadelerini kullandı.
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