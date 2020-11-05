16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Ö.B. (16) evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21), boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ö.B. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta meydana geldi. Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL

2020-11-05 10:32:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.