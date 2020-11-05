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Dr. Özgür Öz: “Korona virüs kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabilir”

İHA

Dr. Özgür Öz: “Korona virüs kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabilir”

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, kalp hastalarının karın ve ayak şişliği gibi durumlarda hastaneye başvurması gerektiğini belirterek, korona virüsün (Covid19) kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabileceğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Özgür Öz, korona virüs hastalığının kalp sağlığını iki şekilde etkileyebildiğini kaydetti. Bunların hastalığın direkt kalbi hasta ederek etki edebildiğini, diğerinin de kalp dışı hastalıkların oluşturduğu hastalıkların kalp üzerindeki etkisi olabileceğini anlatan Dr. Özgür Öz, “Birinci basamakta özellikle korona virüs hastalarında kalp zarında ya da kaslarında iltihap olabiliyor ya da korona virüsteki pıhtılaşma yatkınlığı nedeniyle kalp damarlarında tıkanıklık olabiliyor. Kalp zarı iltihabı genellikle göğüs ağrısı olarak belli eder kendisini. Kalbin etrafında su toplanması olursa nefes darlığı olur. Bazen bu su toplanması aşırı miktarda olursa ciddi derecede nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve şok durumuna götürebilir. Kalp zarı iltihaplandığında kalbin kasılma fonksiyonlarını bozarak kalp yetmezliğini tetikleyebilir. Vücutta şişlikler, ayak ve karın şişliği, nefes darlığı gibi bulgular ortaya çıkarabilir. Üçüncüsü de damarların tıkanması zaten kalp krizi sebebidir. Dolayısıyla korona virüsü kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabilir” dedi.

“Kalbi hem direkt hem de indirekt olarak olumsuz etkileyebilir”
Korona virüs hastalığının getirmiş olduğu yük olduğunu anlatan Özgür Öz, “Özellikle kalp hastalarında daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Kalp hızının artmasını ya da ritim bozukluğuna yatkın kişilerde ritim bozukluğunu tetikleyebilir veya kalp yetmezliği olan kişilerde hastaların kalp yetmezliği tetiklenebilir. Kalp damar hastalığı olan kişilerde süreç hızlanabilir, tekrarlanan kalp krizleri tetiklenebilir. Dolayısıyla korona virüs hastalığı kalbi hem direkt hem de indirekt olarak olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

"Şişlikler varsa hastaneye başvurulmalı"
Korona virüsün kalp hastaları üzerindeki etkisine değinen Dr. Öz, “Özellikle kalp damar hastalığı ya da kronik hastalığı olanların biraz daha dikkat etmesi, insanlara daha mesafeli olması, mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumaları, ilaçlarını kullanmaları, olur da korona virüse yakalanılırsa o zaman mutlaka kendi ilaçlarıyla birlikte verilen tedaviye uyum sağlamaları, mümkünse yakınlarında birilerinin bulunması gerekir. Çünkü korona virüs hastalığı birden kötüleşmelere yol açabileceğinden dolayı bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle belirginleşen karın şişliği, ayaklarda şişlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi rahatsızlıklar olduğunda da ilgili birimlere başvurarak kalple ilgili bir sorun olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Zira kalp hastalıkları hayati önem taşımakta ve hem hayat kalitesini ciddi anlamda bozabilmekte hem de kalp krizlerine bağlı ölümleri tetikleyebilmektedir” şeklinde konuştu.

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