Meram Belediyesi’nden trafik eğitimi projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesi’nden trafik eğitimi projesi

İHA

Meram Belediyesi’nden trafik eğitimi projesi

Konya’nın merkez Meram İlçesinde 4. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verilmesini hedefleyen projenin protokolü imzalandı.
Meram Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte çocukların trafik eğitimi alabilmeleri adına önemli bir projeye imza attı. Meram’da eğitim gören tüm 4. sınıf öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermeyi hedefleyen proje için hazırlanan protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin Mungan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca tarafından imzalandı.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin Mungan, öğrencilerin aldıkları bu eğitimle hayatlarının geri kalan kısmında trafikte rahat edeceklerine vurgu yaptı. Trafik eğitimi ile birlikte kazaların azalacağını, maddi ve manevi zararların önüne geçileceğini ifade eden Çetin Mungan, “Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise konuşmasında, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklara eğitim faaliyetlerinin tümünde katkıda bulunduklarını belirtti. Bu faaliyetlerde Meram Belediyesinin de fiziki, sosyal ve kültürel açıdan kendilerine önemli destekler sunduğunu ifade eden Koca, “İmzaladığımız bu protokolle de 4. sınıf öğrencilerimiz Meram Belediyesi’ne ait trafik eğitim alanında trafik ekiplerimizden uygulamalı eğitim alacaklar. Onlara da çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımıza bu önemli eğitim trafik bilinci kazandıracağız”
Meram Belediyesi Berlika Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilecek eğitimlerden ilçe genelinde 4. sınıfta okuyan 6 bin 237 öğrencinin yararlanacağını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, trafik bilinci ve kurallarının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, “Meram Belediyesi olarak hem ilköğretim hem de ortaöğretim çocuklarımız için farklı projeler üretiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız bu projede ise yeni oluşturduğumuz Berlika Trafik Parkında, Trafik Müdürlüğü uzmanlarının eğitimleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün lojistik desteğiyle öğrencilerimize ‘Trafik Eğitimi’ verilmesine olanak sağlayacağız. Meram’da bulunan 66 okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerin tamamı bu önemli eğitimi alacaklar. Eğitim projemiz Meramımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Her yaş ve sınıf için ayrı bir proje yürütüyoruz”
Projenin bitmeyeceğini ve sürekli hale getireceklerini de ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Bu yıl 3. sınıfta okuyan ve önümüzdeki yıl 4. sınıfa geçecek öğrencilerimiz bu eğitime devam edecekler. Eğitime ve çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına verdiğimiz destek bununla sınırlı değil elbet. Her yaş ve sınıfta okuyan çocuğumuz için ayrı bir proje yürütüyoruz. 3. sınıflar için hazırladığımız ve önümüzdeki hafta başlayacak olan ‘KOP Doğa Okulu Projemiz’ hayat buluyor. 1. ve 2. sınıflara ‘Değerler Eğitimi’ projemiz var. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz için ise önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz ‘Bilim Kurdu’ projesi devam ediyor. Yani birinci sınıftan başlayıp sekizinci sınıfa kadar her çocuğumuzun eğitimine ve hayatına dokunmuş ve destek vermiş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de eğitime yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek, yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Belediyesi 6 sosyal tesisini filyasyon ekiplerine tahsis etti
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi 6 sosyal tesisini filyasyon ...
Dr. Özgür Öz: “Korona virüs kalp hastalıklarının tetikleyicisi olabilir”
YEREL HABERLER Dr. Özgür Öz: “Korona virüs kalp hastalıklarının ...
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ...
Filyasyon ekibi kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Filyasyon ekibi kaza yaptı: 4 yaralı
Karatay’daki öğrencilere online deneme sınavı
YEREL HABERLER Karatay’daki öğrencilere online deneme sınavı
Uçuruma düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Uçuruma düşen inek kurtarıldı
Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı
YEREL HABERLER Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı
Tartıştığı babasını öldüren oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını öldüren oğul tutuklandı
Konya’ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Konya’ya mevsimin ilk karı yağdı
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı ...
Yunak'ta müştemilat yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Yunak'ta müştemilat yangını söndürüldü
Tartıştığı babasını öldüren genç, tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını öldüren genç, tutuklandı
Konya’da kedilerin öldürüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Konya’da kedilerin öldürüldüğü iddiası
Konyaspor’da, Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da, Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
Beyşehir, İzmir’deki depremzedeler için tek yürek
YEREL HABERLER Beyşehir, İzmir’deki depremzedeler için tek yürek
KOSKİ Covid-19 belgesini alan ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu
YEREL HABERLER KOSKİ Covid-19 belgesini alan ilk su ve kanalizasyon ...
Akşehir Belediyesi ile HAYTAP’tan ortak proje
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi ile HAYTAP’tan ortak proje
KOMÜT Başkanı Bulut: “Eski binaların dönüşümü tamamlanmalıdır”
YEREL HABERLER KOMÜT Başkanı Bulut: “Eski binaların dönüşümü ...
Başkan Pekyatırmacı: “Kalbimiz İzmirli vatandaşlarımızla birlikte atıyor”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Kalbimiz İzmirli ...
Kedilerin zehirlenmesine tepki: İzmir´de kurtarılan hayvanlar, burada öldürülüyor
YEREL HABERLER Kedilerin zehirlenmesine tepki: İzmir´de kurtarılan ...
NEÜ’den İzmir’deki öğrencilerine destek
YEREL HABERLER NEÜ’den İzmir’deki öğrencilerine destek
DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ içindeki kanlı infazın azmettiricisi yakalandı
Hüyük'te dönel kavşak çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Hüyük'te dönel kavşak çalışmaları başladı
Başkan Kavuş: “Şükran Mahallemizi şehrimize kazandırmak adına çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Şükran Mahallemizi şehrimize ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X