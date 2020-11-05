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Süt toplama merkezinde skandal görüntü: İşçi süt kazanı içinde banyo yaptı (2)

DHA

Süt toplama merkezinde skandal görüntü: İşçi süt kazanı içinde banyo yaptı (2)


SÜT TOPLAMA MERKEZİ KAPATILDI 
KONYA'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı.  Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti. 
Ergin, şunları söyledi:
''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık.  Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız.  Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.  Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''
Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız.  Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz'' dedi. 
'İŞTEN ÇIKARDIK'
Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de, süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin, iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kendilerine komplo düzenlendiğini öne süren Kafalıer, şöyle konuştu:
''Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar. Gördüğümüz bu. Ciddi anlamda komplo. Görüntülerde süt olduğu söyleniyor.  Bizim mevcutta kullandığımız dezenfektan türü. Burada temizliğimizi yaparken akşam yapılan bir organizasyon. Yaklaşık olarak, 3035 saniye bir görüntü var.  Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz.''
Kafalıer, işçilere niçin, böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini sorduklarında ise "Kendi aralarında eğlenmek ve şakalaşmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söylediler'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ -Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-11-05 14:47:57

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