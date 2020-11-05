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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOMEK’te yeni dönem, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı

İHA

KOMEK’te yeni dönem, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yeni döneme merkez ve ilçelerdeki kurs merkezlerinde yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı.
KOMEK ile ASEM’de güz dönemi eğitimleri başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın istihdamına ve sosyal hayatına katkısını sürdüren KOMEK ve ASEM’lerden bugüne kadar 440 farklı branşta 900 binden fazla kişinin istifade ettiğini belirterek, eğitimlere katılan binlerce kursiyerin de yeni bir meslek sahibi olarak hayata atıldığını söyledi. Yeni dönemde pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kontenjanla kayıtların alındığını ve 69 kurs merkezinde 32 bin kursiyerle derslerin başladığını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Pandemiden dolayı sıkı tedbirler alınarak eğitimler yüz yüze ve uzaktan çevrimiçi olarak başladı. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Gelenekli el sanatları, fide yetiştiriciliği, Kur’anı Kerim (Elifba ve tecvitli okuma), bilişim teknolojileri, giyim, mefruşat, ney, bağlama, piyano gibi farklı branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı kurslar yeni dönemde yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimler seyreltilmiş sınıflarda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Yetişkinlere yönelik ilk kez uzaktan eğitim programları
Uzaktan eğitimde görev alacak eğitmenlere yönelik eğitim öncesi işleyiş ve süreç hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yetişkin eğitiminde ilk kez yapılacak olan uzaktan eğitim için öğretmen, öğrenci ve yönetici paneli oluşturuldu. Bu paneller sayesinde düzenli kontroller sağlanarak uzaktan eğitimde kalitenin üst seviyelere taşınması amaçlanıyor. Yeni dönemde uzaktan eğitimler; kişisel gelişim, yabancı diller, sanat tasarım, el sanatları, bilişim teknolojileri gibi 71 farklı branşta 5 bin kursiyerle karşılıklı etkileşimin olduğu interaktif program ile çevrimiçi olarak başladı. Eğitimlerin sonunda tüm kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Uzaktan eğitimlerde kullanılmak üzere her öğretmenin ders programını ve sınıf süreçlerini görebileceği kendine ait bir panel oluşturuldu. Kursiyerlere yönelik oluşturulan öğrenci paneli ile öğrenciler, kendilerine ait panele giriş yapıp kayıt oldukları kursların ders günlerini ve başlama bitiş tarihlerini, kaç saat devamsızlık yaptıklarını görebilecek. Yönetici paneli ile de yöneticilerin sorumluluğundaki kurs merkezlerine ait bilgiler bu panel sayesinde kolaylıkla takip edilerek ihtiyaç ve talepler karşılanacak. Panel ile kurs merkezi yöneticileri, otomasyonyazılım modülleri ile ilgili geliştirme istek ve şikâyetleri sistem üzerinden bildirerek tüm işlemelerin takibini yapabilecek.

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