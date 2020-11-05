Süt toplama merkezinde skandal görüntü: İşçi süt kazanı içinde banyo yaptı (3)

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya'da süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı da banyo yapan ve görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ -Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-05 15:39:46



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