Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar ilçesi Akcayazı Mahallesine 4 derslikli okul kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Yasasıyla birlikte Konya’nın 31 ilçesine ve bağlı mahallelerine her alanda hizmet götürmeye gayret ettiklerini belirterek, bu kapsamda belediyeler olarak ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerine yeni okullar da kazandırdıklarını söyledi.

Her zaman eğitime desteğe ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, “Konya’nın her bölgesindeki öğrencilerimizin daha nitelikli binalarda eğitim alması için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda bir süre önce inşaatına başladığımız Karapınar’ın Akcayazı Mahallesindeki 4 derslikli ilkokulumuzun yapımını sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak okulumuzu inşallah en kısa sürede tamamlayarak eğitime hazır hale getireceğiz. Okulumuz, ilçemiz ve yavrularımız için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

