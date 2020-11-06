Ereğli’de kamyonet devrildi: 2 yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesi yakınlarında kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, AdanaAksaray Karayolu Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.H.’nin kullandığı 33 AEK 994 plakalı Nissan marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.H. ve M.H. yaralandı. Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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