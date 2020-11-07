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Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş

DHA

Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA´da 11 gün önce ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu´yu (48) öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in (28) anne- kızı takip etmesi için günlüğü 100 liraya adam tuttuğu ortaya çıktı. İğret'in "Gel biraz para kazanırsın" diyerek kiraladığı İsmail K.nın, evlerinin önünde beklediği; annekız dışarı çıktıkları anda eski nişanlıya bilgi verdiği belirlendi.
Olay, 27 Ekim akşamı Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı otomobiliyle evlerinin önüne geldi. Ancak bu sırada ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret, anne kıza silahlı saldırı düzenledi. Büşra Gizem Güzelsoy ile Gülya Barutçu olay yerinde hayatlarını kaybederken, Ömer İğret olaydan 5 saat sonra aynı silahla intihar etti.
ANNE VE KIZI TAKİP İÇİN PARAYLA ADAM TUTMUŞ
Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda intihar eden Ömer İğret´in anne-kızı, kendi aracını tanıdıkları için kafeterya sahibi arkadaşı Umut Sefa E.´nin (27) tanıştırdığı İsmail K.´ya (21) 1 hafta süreyle takip ettirdiği ortaya çıktı. İğret'in İsmail K.´ya "Gel biraz para kazanırsın" diyerek, günlük 100 lira karşılığında fotoğraflarını gösterdiği anne-kızın evinin önünde bekletip, bilgi aldığı belirlendi.  Bir gün 3 saat evin önünde bekleyen İsmail K.'nın olay günü öğle saatlerine Ömer İğret'e kendi adına kiralanan aracı verip, evden çıkan anne-kızı takip etmesini sağladığı tespit edildi. İğret, anne ve kızını takip sonunda geldikleri evlerinin önünde öldürdü.
`YARDIM ETMEK İSTEDİK´
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Umut Sefa E., İsmail K. ve arkadaşları Hulusi Ö.´yü (21) gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ömer İğret´in kendilerine Büşra Gizem Güzelsoy´u çok sevdiğini söylediğini, annesinin Büşra Gizem ile aralarına girdiğini, zaman zaman Gülya Barutçu´yu ve Büşra Gizem´i öldürmekten bahsettiğini, kendilerinin de aralarının düzelmesi konusunda İğret´e yardımcı olmak istediklerini ancak olayın bu noktaya gelebileceğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından `cinayete yardım ve yataklık´ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut Sefa E. savcılıktaki ifadesinin ardından, İsmail K. ve Hulusi Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-11-07 12:24:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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