Konya’da gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinlik yasağının süresi uzatıldı

Konya’da gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlik yasağı 15 gün daha uzatıldı.

Konya Valiliğinin aldığı karara göre, il genelinde yapılacak etkinlikler 22 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Valiliğin yaptığı açıklamada, Konya il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amaçlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada alınan kararla ilgili, “Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik Makamının 06.11.2020 tarihli onayı ile 08 Kasım 2020 günü saat 00.01'den 22 Kasım 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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