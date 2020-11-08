Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’da yeşil doku büyüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttığını söyledi.

Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde yeşil alan sayısını artırmaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde 45 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırılırken toplamda yeşil alan miktarını 8 milyon 676 bin 180 metrekareye çıktı. 662 bin 808 kişinin yaşadığı ilçede yeni yapılan parklarla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise yaklaşık 14 metrekareye yükseldi. İlçede bulunan 10 kent koruluğu toplam 2 milyon 992 bin 413 metrekare alanı kaplıyor. 8 kent parkı ise 2 milyon 541 bin 971 metrekarelik alan ile ilçenin en fazla yer kaplayan ikinci yeşil alanlarını oluşturuyor. Selçuklu Belediyesi’nin hizmet alanında bulunan 714 pasif yeşil alan ise 1 milyon 998 bin 419 metrekare alan ile yeşil alan sıralamasında 3. sırada yer alıyor. İlçe genelinde 170 mahalle parkı 1 milyon 785 metrekarelik yeşil alanı oluştururken, 156 çocuk parkında 97 bin 592 metrekare yeşil alan bulunuyor.



"İlçemizin hava kalitesi artıyor"

İlçede yeşil alanların arttığına dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha rahat nefes alabilmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Şehirde oksijen kalitesini artırmak adına bu çalışmalara da önem veriyoruz. Selçuklu’da yeşil doku büyüyor, ilçemizin de hava kalitesi bununla birlikte artıyor. Bu sezon pandemi süreci nedeniyle çalışmalarımız önceki yıllara göre bir nebze az oldu ancak önümüzdeki yıllarda yeşil alanları daha da artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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