Beyşehir-Seydişehir arası bölünmüş yol çalışmaları sürüyor

Konya’nın iki ilçesine ulaşımı sağlayan BeyşehirSeydişehir kara yolunda bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2017 tarihinde ihale edilmesinin ardından geçtiğimiz yıllarda işi üstlenen firma tarafından bölünmüş yol çalışmaları başlatılan BeyşehirSeydişehir kara yolunun Beyşehir ilçesi sınırları içerisindeki çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda güzergahta Beyşehir ilçe merkezi ile Gökçimen Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik kısım bölünmüş yol haline getirildi. Bu bölümün duble yol olarak hizmete açılmasının ardından Gökçimen MahallesiBayavşar Mahallesi cips fabrikası arasında çalışmaların başlaması bekleniyor.

Beyşehir ile Seydişehir ilçeleri 32 kilometrelik bir mesafeye sahip bulunuyor. Güzergahta bölünmüş yol çalışmaları Seydişehir ilçesi sınırları içerisinde de yürütülüyor.

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