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Süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydeden şahıslar serbest bırakıldı

İHA

Süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydeden şahıslar serbest bırakıldı

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım tarihinde bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alındı. İfadelerinde görüntülerin iki hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. İfadelerinde tankın içindeki maddenin süt değil dezenfektan olduğunu belirten ve savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. tutuklandı. Emre S. ve Uğur T., avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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