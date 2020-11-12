Ereğli’de 25 kişiye 27 bin TL ceza

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin yürüttüğü asayiş çalışmalarında iskambil kağıtları ile oyun oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal 25 şahsa toplam 27 bin TL ceza kesildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, ilçede faaliyet gösteren toplam 22 kahvehanede kontroller gerçekleştirildi. Kontrollerde, 2 kahvehanede 23 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edildi. Oyun oynayan 23 şahıs ile 2 iş yeri sahibine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 27 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisin çalışmalarında daha önceden farklı tarihlerde meydana gelen 3 evden hırsızlık ve 1 bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili toplam 6 şüpheli tespit edildi. Olaylarla ilgili 3 şüpheli yakalanırken, diğer 3 şüphelinin ilçe dışında bulunmaları nedeniyle yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 1 ay 10 gün, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay, vergi kanununa muhalefet suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, 2019 yılında ilçede bulunan bir bankaya ait ATM’de meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak kapsamlı araştırmalar neticesinde 11 Kasım 2020 tarihinde olayın 1 şüphelisi yakalanırken, aynı günde ihbar üzerine bir ikamette yapılan aramada 7 adet eski tarihlere ait madeni para ele geçirildi ve olayın 1 şüphelisi yakalanarak 2863 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.

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