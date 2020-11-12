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Karatay’da 14,5 milyon liraya mal olacak yatırımların temeli atıldı

İHA

Karatay’da 14,5 milyon liraya mal olacak yatırımların temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezlerinin temelleri, düzenlenen törenle atıldı.
İlçenin yaşam standardını yükselten projelerine devam eden Karatay Belediyesi; Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezlerinin temellerini düzenlenen törenle attı. Toplamda 14,5 milyon TL’ye mal olacak söz konusu projelerin toplu temel atma töreni, Akabe Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Konya’nın binlerce yıllık tarihe sahip özel şehirlerden birisi olduğuna vurgu yaparak Karatay Belediye Başkanı olarak böylesine önemli bir şehre ve bu şehrin en kıymetli ilçelerinden birisi olan Karatay’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Böylesine zengin ve köklü bir mirasın emanetçileri olarak; bu makamları Karatay’a hizmet etmenin aracı olarak görüyoruz. Bu sorumluluk ve bu anlayışla hizmet götürüyoruz. Çünkü bizler hizmet için varız. Bu görevlerde oldukça Karatay’a hizmet etmenin şeref ve onurunu gönlümüzde daima taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karatay’ımızda büyük bir hizmet seferberliği başlattık”
Göreve geldikleri günden bu yana, gecegündüz çalıştıklarını, bu kapsamda da özellikle son dönemlerde Karatay’da güzel bir hizmet ivmesi yakaladıklarını aktaran Hasan Kılca, her hafta mutlaka ya bir temel atma töreni düzenlediklerini ya da bitirdikleri projelerinin açılışlarını gerçekleştirdiklerine dikkatleri çekerek, “Karatay Termal Tatil Köyü, Karatayımızın hatta Konyamızın vizyon projelerinden birisi. Bu projemizi büyük bir gayretle tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine yapımını tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettiğimiz, Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ni de düzenlediğimiz törenle hizmete açtık. ‘Eğitim, her zaman bizim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimizdir’ dedik ve bu hedefle Hamzaoğlu Mahallemizde yapımını tamamladığımız, 24 derslikli Hamzaoğlu İlkokulu’nun açılışını yaptık. İlçemizin 30 okuluna FIFA normlarında, 30 yeni suni çim saha kazandırmak üzere başladığımız projemizin de temelini yine bu dönemde attık. Akörenkışla ve Yağlıbayat Mahallelerimize kazandıracağımız iki sosyal tesisimizin de temelini geçtiğimiz haftalarda attık. Mahallelerimize kazandıracağımız sosyal tesislerimizde Muhtarlık Ofisi, Çok Amaçlı Salon ve iş yerleri yer alacak. Son olarak geçtiğimiz hafta, Hayıroğlu Mahallemize kazandırdığımız ve içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ile Muhtar Evi’nin bulunduğu sosyal tesisimizin de açılışını yine hep birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonra da yeni projelerimizle ilçemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Dört projemiz de mahallelerimize prestij katacak yatırımlardır”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuşmasında Akabe, Saraçoğlu, Orhangazi ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezleri projeleri hakkında bilgi de verdi. Başkan Hasan Kılca, “Akabe, Saracoğlu, Orhangazi ve Hacısadık mahallelerimize toplamda 14,5 milyon TL maliyetle kazandıracağımız sosyal tesis ve kurs merkezleri projelerimizde genel anlamda Millet Kıraathanesi, kafeterya, çocuk oyun kulübü, fitness, buhar odası, aerobik salonu, kuaför ve güzellik merkezi, sauna, buhar odası, el sanatları, takı tasarım, ebru, dil derslikleri, müzik, mefruşat, resim, giyim, ahşap boyama ve yemek atölyeleri, otopark alanları gibi daha birçok bölümleri bulunacaktır. Bu dört projemiz de mahallelerimize prestij katacak yatırımlardır. Projelerimiz mahallelerimizin, hemşehrilerimizin, sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

“Konya belediyeciliği Türkiye’ye örnek oluyor”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın ardından söz alan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Türkiye genelinde AK Partili belediyelerin özellikle pandemi sürecini başarıyla yürüttüğünün altını çizdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediyesinin ilçenin yaşam standardını yükselten hizmetleri hayata geçirdiğini ifade ederek, “Bu güzel 4 sosyal tesisi Karatay’a kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum" dedi.

“Konya belediyeleri olarak birlik ve beraberliğimiz birbirinden güzel hizmetlerle taçlanıyor”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, temel atma töreninde yaptığı konuşmada Konya belediyelerinin birbirinden güzel projelere imza attığına vurgu yaparak, söz konusu hizmetlerin Konya’daki birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu belirtti. Kavuş, “Büyükşehir, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerimizin temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehre değer katacak birbirinden güzel proje ve yatırımlarla hizmetlerine hizmet katıyor. Konyalı belediye başkanları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bizim temel bir düsturumuz var. Biri hakkın rızasını kazanmak biri halkın teveccühünü kazanıp onların hizmetinde durmadan çalışmak. Halkımızın hizmetinde yılmadan, yorulmadan her gün daha da güçlenerek, Konya’mız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yerel yöneticiler olarak Konya’yı Türkiye’nin faklı illerinin de örnek aldığı bir şehir konumuna getirdik. Bundan dolayı hepimiz mutlu ve gururluyuz. Konya’mıza kazandırdığı bu güzel 4 tesis için Karatay Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, yeni tesislerin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Karatay belediyemiz yatırımlarıyla Konya’ya değer katıyor”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 4 sosyal tesisin Konya’ya değer katacak projeler olduğuna vurgu yaparak söz konusu projelerin vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda hayata geçiriliyor olmasının önemli olduğunu vurguladı. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Karatay Belediyemizin dört farklı mahallede yapacağı projeler, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış, planlandırılmış, projelendirilmiştir. Gerçekten de Karatay Belediyemiz çok nitelikli tesisler ortaya koyuyor. Hem Karatay’ımıza hem mahallelerimize hem de Konya’mıza değer katacak çok önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Tesisler vatandaşlarımıza hem istihdam noktasında katkı sağlayacak. Hem de öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız ve emeklilerimizin sosyal hayatlarına katkı sağlayacak tesisler olacak. Bu güzel hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği olan Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Karatay Belediyemizle iftihar ediyoruz”
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ise, Karatay Belediyesi’nin birçok alanda Karatay’ın yaşam standardını yükselten hizmetler sunduğunu söyledi. Kaymakam Parlar, “Karatay Belediyemizin maşallahı var. Bizler de Karataylı yöneticiler olarak bu yatırımlar için belediyemizle iftihar ediyoruz. İnanıyorum ki bu güzel tesisler, mahallelerimizin önemli bir ihtiyacını daha giderecek. Belediyemizin bugüne kadar hizmette olan 31 emekli konağı ve sosyal tesisi var. Bugün temeli atılan 4 yeni tesisle sayı 35’e çıkacak. Bu tesislerin mahallelerimize ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Birlik ve beraberliğimiz, Konya’ya hizmet olarak dönüyor”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesi tarafından Saraçoğlu, Orhangazi Hacısadık ve Akabe mahallelerine kazandırılacak tesislerin birbirinden güzel mimarisiyle Konya’ya yakıştığını belirtti. Başkan Altay, “Öncelikle, hepsi birbirinden güzel mimarisiyle dikkat çeken bu sosyal tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu dönemde özellikle koordinasyon noktasında zirvede olduğumuzu söylemek istiyorum. Mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözüyor ve hizmet üretiyoruz. Bu sosyal tesisler de birbirinden farklı fonksiyonlarıyla Konya’nın önemli markalarından biri olan KOMEK faaliyetleri için önemli. 69 merkezde yürüttüğümüz KOMEK’lerimize 4 tesis daha eklenmiş oluyor. Ben uyumlarından ve gayretlerinden dolayı Karatay, Meram ve Selçuklu Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik be beraberlik Konya’ya hizmet olarak dönüyor. Bu işleri yaparken en büyük gücümüz, vatandaşımızın bize verdiği destek. Onların güveni bizim gayretimize teşvik oluyor. Konya’nın yarınları çok daha güzel olacak. Konya artık sadece Türkiye’nin takip ettiği değil, dünyanın takip ettiği marka bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

4 sosyal tesis ile kurs merkezinin temeli atıldı
Protokol konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak 4 sosyal tesis ile kurs merkezinin temelleri, dualarla atıldı.
Temel atma programına, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Emrah Keleş, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, ilçe mülki idare amirleri, muhtarlar da katıldı.

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