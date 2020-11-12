Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2020-11-12 15:51:32



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