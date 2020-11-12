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3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın kazananları belli oldu

İHA

3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın sonuçları belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nda dereceye giren eserleri düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Konya’nın, köklü geçmişinden devraldığı eşsiz mirası korumayı başardığını, bu yönüyle Türkİslam sanatına çok kıymetli eserler ve sanatçılar kazandırdığını belirten Başkan Altay, “Konyamız günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumundadır. Bu bakımdan kadim şehir Konyamızda geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İslâm Sanatları Yarışması büyük önem arz etmekte. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yarışmaya hat alanında 40, tezhip alanında 38, minyatür alanında 26, çini alanında 50 olmak üzere toplamda 160 eser katılım sağladı. Ağırlığı ülkemizden olmak üzere Cezayir, Endonezya, Irak, İran, Malezya, Mısır ve Suriye’den gelen eserler bulunuyor” dedi.

Başkan Altay'dan sanatçılara ve juri üyelerine teşekkür
Yarışmada her kategori için ilk üçe girenlerin yanında; beş mansiyon ve iki teşvik olmak üzere 10 eserin ödüllendirileceğini kaydeden Başkan Altay, dört dalda toplamda ödül alacak eser sayısının 40 olduğunu dile getirdi. Başkan Altay, büyük emek isteyen eserlerin değerlendirmesini alanlarında uzman jüri üyelerinin yaptığını belirterek, “İşleri gerçekten zordu. Zira, özgün ve birbirinden kıymetli onlarca eseri değerlendirdiler. Yoğun bir çalışmanın ardından da dereceye giren eserler belirlenmiş oldu. Ben, tüm jüri üyelerimizle birlikte; yarışmaya katılım sağlayan bütün sanatçılara ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dereceye girenler
Yarışmada dereceye giren eser sahipleri ise şu şekilde: "Hat dalında İran’dan Ahmet Ali Namazi birinci, Türkiye’den Muhammet Fatih Yıldız ikinci, Muhammet Nuri Çelikkaya ise üçüncü oldu. Hat dalında; Endonezya’dan Huda Purnawadi, Suriye’den Numan Receb, Endonezya’dan Agung Sukoco, Endonezya’dan Rizky Aria Fadly, Mısır’dan Bilal Muhtar Salah Atiyye mansiyon kazanırken 2 eser teşvik ödülüne layık görüldü. Tezhip dalında İran’dan Zeynab Rahnama birinci, Türkiye’den Makbule Gül Çerik ikinci ve İran’dan Fatemeh Movadi üçüncü olurken; Hüsna Kılıç, Oya Metalar, Vildan Sert ile İran’dan Zeynab Shahi ve Nastavan Aghamiri mansiyona layık görüldü, 2 eser teşvik ödülü kazandı. Minyatür dalında; Merve Karlı birinci, Aişe Nalan Özdoğan ikinci, Figen Kubatoğlu üçüncü oldu. Efnan Yüce, Zehra Kakı, Aysun Mirzeoğlu, Meliha Ayla Sayitoğlu ile İran’dan Eisazadeh Azam mansiyon kazanırken; 2 eser teşvik ödülüne layık görüldü. Çini alanında ise Hasibe Akarım birinci, Kadir Ertürk ikinci, Betül Alat üçüncü oldu. Melahat Büyüksütçü, Ahmet Çetin, Rıdvan Aşar, Abdullah Rıdvan Kalyon ve Canan Ünal mansiyona layık görülürken 2 eser teşvik ödülü kazandı.
Yarışmada dereceye giren tüm eser sahiplerinin isimlerine https://konya.bel.tr/islamsanatlari adresinden ulaşılabiliyor. Yarışmanın ödülleri Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek. Ayrıca dereceye giren eserler de törenler kapsamında sergilenecek.

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