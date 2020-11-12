Kadir Şeker'in 12,5 yıl hapis cezasına savcılıktan itiraz



KONYA,(DHA)KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya, Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Savcılık, itirazında, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan kullanılması yönünde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne talepte bulundu.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp Fakültesi'nde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN EN ÜST SINIRDAN UYGULANMASI İSTENİYOR

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne; verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi.

Savcılık talebinde; "Alkollü Özgür Duran'ın, yanlarına gelen Kadir Şeker'e küfür etmesi, yanlarından ayrıldıktan sonra da maktulün Şeker'e küfür etmeye devam etmesi, 'seni bulacağım' dedikten sonra, Şeker'in 'bulamazsın' demesi üzerine, alkollü olan maktul Duran'ın, Şeker'in üzerine giderek yumruk ve tekmeyle vurması, iki eliyle sanık Şeker'in boğazını sıkması, Şeker'in nefes almakta zorlandığını beyan etmesi..." itiraz gerekçeleri arasında gösterildi.

Savcılık, ayrıca cezanın belirlenmesı ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı görüşünü belirterek, mahkemenin kararına itirazını şöyle sürdürdü:

"Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında, cezanın asgari hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, asgari haddin üzerinde, 15 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı kanaatine ulaşılmakla, hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2020-11-12 19:25:23



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