Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. yönetimindeki 42 H 0831 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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