Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir hafta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan kamyonet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Kasım 2020 tarihinde BeyşehirAkseki karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris A. idaresindeki 42 B 2639 plakalı otomobil, Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Orhan Gürler’in kullandığı 42 CJK 61 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet D., Mümin Ö., Rüstem K. ve Harun D. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan her iki aracın sürücüsü ile Harun D. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Orhan Gürler, 7 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

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