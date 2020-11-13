Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

Konya’da yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 137 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İş yerlerinin de denetlendiği kontrollerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 137 kişiye işlem yapılırken, 3 iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 2 iş yeri ise faaliyetten men edildi.

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