KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti

İHA

KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen ve Konya’da ilk kez uygulanacak “KONESOB VOCTest Center Project” projesi uygulamaya geçti.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında; KONESOB bünyesinde öncelikle ulaştırma sektöründe 5 meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili belgelendirme merkezi kurulmasının ardından proje kapsamında ulusal yeterlilik sistemi hakkında ilgili kesimlerde farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitimler verilmeye başladı.
Proje Koordinatörlüğünü Dr. Murat Gümüş’ün yaptığı VOCTest Merkezleri III Hibe Programı çerçevesinde meslek standartları ve yeterlilikler geliştirilecek ve revize edilecek. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni mesleklerde de yetki alınacak.
KONESOB Başkanımız Muharrem Karabacak, Konya için önemli bir ihtiyaç olan belgelendirme merkezinin esnaf teşkilatı bünyesinde hayata geçmesinin önemine dikkat çekerek, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mıza, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Birliğimiz bünyesinde kurulan belgelendirme merkezimiz tüm Türkiye’ye hizmet verecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulu’da Kur'an kursu temeli kurban kesilerek atıldı
YEREL HABERLER Kulu’da Kur'an kursu temeli kurban kesilerek atıldı
UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG"
YEREL HABERLER UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha ...
Uzm. Dr. Karaman: “Maskenin yüzde 90-97 arasında koruyuculuğu var”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Karaman: “Maskenin yüzde 90-97 arasında ...
Konyaspor'da Covid-19 şoku
YEREL HABERLER Konyaspor'da Covid-19 şoku
Konyaspor: "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."
YEREL HABERLER Konyaspor: "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 ...
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
YEREL HABERLER Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan ...
Selçuklu’da Özalkent Kapalı Pazar Yeri açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu’da Özalkent Kapalı Pazar Yeri açıldı
Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu 14-15 Kasım’da gerçekleşecek
YEREL HABERLER Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu 14-15 Kasım’da ...
Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 Ocak'ta
YEREL HABERLER Konya'da yeni Motorlu Sanayi Sitesi ihalesi 12 ...
Konya’da 2 bin 235 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza
YEREL HABERLER Konya’da 2 bin 235 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza
Konya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem ...
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü yaşam mücadelesini ...
Konya Valiliği sigara içilmeyecek yerleri açıkladı
YEREL HABERLER Konya Valiliği sigara içilmeyecek yerleri açıkladı
Kadir Şeker'in, aldığı 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in, aldığı 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Yakalanmamak için otostop çeken şahıs eroinle yakalandı
YEREL HABERLER Yakalanmamak için otostop çeken şahıs eroinle ...
Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara denetim
TİSA ile gelenekli sanatlar ihya ediliyor
YEREL HABERLER TİSA ile gelenekli sanatlar ihya ediliyor
Konya'da 9 avcıya 41 bin 780 lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da 9 avcıya 41 bin 780 lira ceza
Konya’da uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt operasyonu
Konya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X