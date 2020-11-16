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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOP’un ikinci tünelinde 7 gün 24 saat çalışma

İHA

KOP’un ikinci tünelinde 7 gün 24 saat çalışma

Konya Ovası Projesi’nin (KOP) ikinci tüneli olma özelliğini taşıyan, Afşar Barajı’nın sularını Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan 18 kilometrelik Hadimi Tüneli’nde 7. kilometre geçildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için ürettiği projelerle modern Türkiye’nin modern su yapılarını inşa ediyor. DSİ’den yapılan açıklamada, inşa edilen her tesisin vatandaşa sağlıklı içme suyu, toprağa can, enerjiye katkı anlamına geldiği belirtilerek, “Konya Ovası Projesi (KOP) DSİ’nin güzide projelerinden biri. Türkiye’nin ilk sulama projesi olma özelliği taşıyan KOP, aynı zamanda GAP’tan sonraki en büyük sulama projesidir. Su kaynakları kısıtlı olan Konya Kapalı Havzasına dış havzalardan su getirerek bölgenin sulama, içmekullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılamak, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak suyu tasarruflu kullanmak ve yeraltı suyu kullanımının azaltılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen proje, aslında büyük bir projeler demetidir. KOP kapsamında bulunan projelerin bir kısmı işletmede, bir kısmı inşa halinde bir kısmı da planlama ve proje aşamasındadır. KOP kapsamında inşa edilen Bağbaşı Barajı ve 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel, Yukarı Göksu Havzasının sularını ilk kez 2015 yılında Konya Kapalı Havzasına ulaştırdı. Hedef, inşası devam eden diğer tesislerin de devreye girmesiyle yıllık 414 milyon metreküp suyu Konya’ya ulaştırmak. Hadimi Tüneli, bu kapsamda inşası devam eden tesislerden biri. KOP’un ikinci tüneli olma özelliği taşıyan 18 kilometrelik tünel, Afşar Barajında depolanacak olan suları Bağbaşı Barajına aktaracak. Bu sular daha sonra Mavi Tünel vasıtasıyla Konya’ya ulaşacak” denildi.

Tünelin iki ucunda eş zamanlı çalışma
Açıklamada, 7 gün 24 saat çalışma esasıyla inşası devam eden Hadimi Tünelinde iki uçta eş zamanlı çalışma yürütülmekte olduğu kaydedilerek, şu bilgiler verildi:
“Bağbaşı Barajı tarafından Tünel Delme Makinesiyle (TDM), Afşar Barajı tarafından da klasik del patlat yöntemiyle ilerleme sağlanmaktadır. 18 bin 136 metrelik tünelin 11 bin 505 kilometresini açacak olan TDM şuana kadar 2 bin 637 metre ilerleme kaydetmiştir. TDM aynı zamanda tünelin beton kaplamasını da yaparak ilerlemekte olup, beton kaplamada kullanılan segmanlar şantiye sahasına kurulan segman atölyesinde üretilmektedir. Tünelin Afşar Barajı tarafında del patlat yöntemiyle açılan diğer ucunda ise 4 bin 392 metre ilerleme sağlanmıştır. Tünelin toplamda 7 bin 29 metrelik kısmı tamamlanmıştır.”

“Mavi Tünel ovaya can kattı, sıra Hadimi Tünelinde”
KOP’un bölge insanı için çok önemli olduğunu, DSİ’nin de bunun bilincinde olarak özveriyle çalıştığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünelden gelen sular Konya Ovası’na can kattı. Söz konusu tesislerden bugüne kadar sulamaya 620 milyon metreküp, içme suyuna 197 milyon metreküp olmak üzere toplamda 817 milyon metreküp su verildi” şeklinde konuştu.
Sıradaki hedeflerinin Konya’ya aktarılan su miktarını artırmak olduğunu ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Bozkır Barajı geçtiğimiz aylarda su tutmaya başladı ve sular yükseliyor. Afşar Barajı tamamlandı. Bu barajlarda depolanan sular da Konya’ya ulaşacak. Mavi Tünel ovaya can kattı, sıra Hadimi Tünelinde. Mesai arkadaşlarım özveriyle çalışıyor. Elimizden geldiği kadar kısa sürede Hadimi Tünelini tamamlamak ve hizmete almak istiyoruz. Böyle büyük projelerin hayata geçirilebilmesi için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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