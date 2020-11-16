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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Konya’dan mesleki eğitime büyük destek

İHA

MÜSİAD Konya’dan mesleki eğitime büyük destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “OkulSanayi İş Birliği” protokolü imzalandı.
MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen protokol tanıtım programına, MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, MÜSİAD Konya Yönetim Kurulu Üyeleri ve okul öğretmenleri katıldı.
Protokol tanıtım programının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, MÜSİAD Konya olarak eğitim ve öğretim çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Daha önceki süreçte, İTÜKKTC EğitimAraştırma Yerleşkeleri ile ortak çalışmalar yapabilmek ve fayda sağlamak amacıyla karşılıklı iş birliği protokolü, KTO Karatay Üniversitesi ise geniş kapsamlı eğitimde iş birliği ve Sektör Danışmalığı Projesi’ne yönelik iş birliği protokolleri imzaladıklarını, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri ile de birçok işbirliğini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Okka, MÜSİAD Konya olarak akademi, sanayi ve kamu işbirliğinin önemine inandıklarını ve bu işbirliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Okka, “Başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, şehrimiz ve sanayicilerimiz için oldukça önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 'OkulSanayi İş Birliği' projemizle, Güçlü sanayi güçlü Türkiye inşasında görev alacak gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle, öğrencilerimize iş hayatına atılmadan önce tecrübe kazanmalarına ve network edinmelerine yardımcı olacağız. İş birliği protokolümüzün öğrencilerimize ve sanayimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Proje ile eğitim alanında önümüze koyduğumuz hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Üreten ve ihracat yapan sanayimiz daha da güçlü olacaktır. İş birliği protokolümüzün şehrimize ve sanayimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Eğitime yatırım yapan milletler her zaman gelişmişlerdir"
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, “Eğitime yatırım yapan milletler, her zaman gelişmişlerdir. Meslek liselerimiz üreten, öğreten, sanayimize daha kaliteli ve kalifiye elemanlar yetiştirme noktasında önemli rol üstlenen kurumlardır. Meslek liselerimiz birçok noktada yeni açılımlar yapmaktadır. Meslek liselerimiz ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır” diye konuştu.
Konya’da örnek teşkil edecek “OkulSanayi İş Birliği” protokolü kapsamında, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öğrencilere sanayi işletmelerinde işbaşı eğitim verilmesi ile ahilik kültürünün kazandırılması ve mezun öğrencilerin istihdamının sağlanması hedefleniyor. Proje, mezunların iş hayatına atılmasıyla işletmelere kalifiye iş gücü açısından önemli katkı sağlayacak. Protokolde, sektörlerin ihtiyaçlarına ve dinamizmine uygun, etkinlik ve verimlilik esasına dayanan işbirliği ve işleyiş modeli uygulanacak. Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni teknolojilere dayalı mesleki eğitim programı kapsamında, MÜSİAD Konya üyelerinin işletme ve fabrikalarında eğitim programları uygulanacak. MÜSİAD Konya üyeleri ve öğrenciler arasında deneyim paylaşımları yapılacak. MÜSİAD Konya tarafından belirlenecek işletmelerde okulun alan veya dalları ile ilgili eğitim ve öğretimi destekleyici eğitim merkezleri oluşturulacak. Okul yönetimi tarafından belirlenecek öğrenciler ise atölye ve laboratuvar dersi olduğu günlerde MÜSİAD Konya üyesi işletmelerde mesleki eğitim alacak. Yine belirlenen sayıda öğretmen ve öğrenci, MÜSİAD Konya himayesinde yurt içi ve yurt dışı sanayi ve fuar gezilerine katılabilecek. Okulu derece ile bitiren öğrenciler ödüllendirilecek, yurt içi ve yurtdışında sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik etkinliklere gönderilecek.
Protokol kapsamında, başarılı öğrencilere burs sağlanması, okul bünyesinde Endüstri 4.0 ARGE biriminin kurulması, akıllı okul projesinin desteklenmesi ve Milli Savunma sanayiine yönelik yenilikçi projeler hazırlanması da hedefleniyor.

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